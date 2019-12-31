Погода в новогоднюю ночь северян порадует

Если прогнозы судьбы по движению небесных светил дают астрологи, то предсказать погоду на ближайшее будущее нам помогут синоптики. Как же одеваться в новогоднюю ночь любителям встретить год грядущий на свежем воздухе, например, у нарядной зелёной красавицы на центральной площади Мурманска?

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского Гидрометцентра: «В новогоднюю ночь наш полуостров окажется в тыловой части циклона. Всем, кто здесь живёт, известно, это северный ветер - порывистый, иногда очень. Осадки будут в виде снега. Единственное, что скрасит наше существование в новогоднюю ночь, это не очень низкие температуры воздуха. Мы предполагаем, что температура воздуха будет в пределах -1-6 градусов. Но при сильных ветрах по ощущениям будет создаваться впечатление, что холоднее».

Этой зимой жителей Заполярья можно назвать счастливчиками. Сани Дедушки Мороза по богатому снежному покрывалу точно будут мчаться с ветерком, и олени не устанут.

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского Гидрометцентра: «Нам очень повезло, если сравнивать с центральной Россией, у нас выпал снег. В этом году зима у нас началась в пределах климатической нормы, то в конце октября мы всей Мурманской областью ушли под снег. Это произошло раньше, чем в прошлом году. В прошлом году зима пришла у нас гораздо позже».

А как же наши полумистические истории с внезапными переменами погоды, сильными морозами, ветрами и такими же неожиданными потеплениями, которые передают из уст в уста туристы? И актуальна ли в наши дни любимая шутка северян про погоду, меняющуюся каждые 15 минут?

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского Гидрометцентра: «Все эти рекорды остались в прошлом веке. У нас самая холодная новогодняя ночь была в 1940 году, температура воздуха в Мурманске опускалась ниже -29 градусов. В 1972 году была самая тёплая новогодняя ночь за всю историю наблюдений, +5 градусов. В 1972 году в Мурманске в новогоднюю ночь отметилось максимальная скорость ветра, которая фиксировалась в пределах 42 м/с».

Как известно, «у природы нет плохой погоды», а для северян «каждая погода - благодать», и за такое признание и любовь она платит нам добром, неизменно даря все радости русской зимы.