Погодные аномалии продолжают шокировать северян

Совсем недавно Заполярье накрывала экстремальная для региона жара, а уже сейчас по дороге в Териберку в районе строящегося ветропарка выпал снег.

Видео с места событий в социальные сети выложил северянин Павел Чирков. На кадрах можно заметить припорошенную белыми снежинками землю.

Комментарии под постом не заставили себя долго ждать: большинство мурманчан не удивились капризам северной природы, а некоторые отметили, что это вовсе и не снег, а прошедший недавно град.