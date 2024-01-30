Погодные скачки в Мурманской области озадачивают сотрудников ГИБДД

В конце января в Мурманской области снегопады сменились оттепелью. И, несмотря на кажущуюся из-за плюсовой температуры воздуха весну, дуют сильные северные ветра.

А значит, что ситуация на дорогах очень опасная. В понедельник автомобилисты и пешеходы передвигались по лужам, но уже во вторник вода и каша превратились в лёд. Сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о соблюдении правил. Необходимо выбирать скорость, учитывая погодные условия; быть предельно внимательными в пути; утром и вечером передвигаться особенно аккуратно на мокрой или обледенелой дороге.

Елена Борисова, инспектор ГИБДД по Мурманской области: «Во-первых, каждый водитель должен помнить, что при обледенелой дороге тормозной путь удлиняется, сцепление колес с проезжей частью значительно снижается. Нужно выбирать менее агрессивную манеру вождения автомобиля, дабы не создать аварийные ситуации на дороге. Речь идёт не только о повреждении транспортных средств и получение материального ущерба, но также речь идёт и об ущербе физическом».