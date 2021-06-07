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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.21 19:30

Погодный экстрим, силовой экстрим и бикини – на берегу Баренцева моря

13 сильнейших людей мира на краю света, на берегу Баренцева моря, сразились за Кубок мира по силовому экстриму. Это первое подобное состязание, организовать которое удалось за Полярным кругом. В тройке лучших – американский и российские тяжелоатлеты.

Самые сильные люди планеты встретились в минувшие выходные на берегу одного из самых холодных морей. 13 спортсменов в течение 6 часов преодолевали пять сложнейших упражнений. Самый опытный силач, многократный чемпион страны и мира прибыл из Америки. Джонни Вазицко позиции сдавать не намерен, в 43 года он продолжает бить собственные рекорды в подъёме тяжёлых весов

Джонни Вазицко, профессиональный тяжелоатлет, США, Нью-Джерси: «Я не умею готовить, не хороший танцор».

Эльбрус Нигматуллин, комментатор состязания: «Они непримиримые соперники между собой, но в жизни мы все дружим: вне зависимости от того, на каком языке говорим. Мы вне религии, вне политики существуем. Это такое большое мировое братство».

Дружба дружбой, а вот награды врозь. Хоть и болели мурманчане за своих, российских богатырей, активно поддерживали и иностранных спортсменов, тем более, что финал предсказать было крайне сложно.

Эльбрус Нигматуллин, комментатор состязания: «Случайно тут победить невозможно: у нас в составе пять действующих чемпионов мира. Конкуренция будет очень высокая. Лучшие атлеты в весовой категории до 105 кг тут собраны. Мы ждём, что будет жарко, в прямом смысле жарко на площадке».

Жарко, пожалуй, действительно было только на территории спортивной арены. Суровый северный край встретил атлетов и зрителей недружелюбной ветреной погодой. Евгению Гавриленко, спортсмену из Саратова, такие условия комфортны. Температурные минимумы в Поволжье нередкость, но даже для закаленного тяжелоатлета Териберка показалась негостеприимной в климатическом плане.

Евгений Гавриленко, профессиональный тяжелоатлет, г. Саратов: «Я чувствую, как ветер Баренцева моря продувает, связки прямо стынут».

Возможно, поэтому Евгений и стал лишь вторым сильнейшим человеком планеты. А обладателем главного приза и титула по итогам всех пяти испытаний признан россиянин Давид Шамей. Спортсмен был самым юным участником соревнований,  в данном конкретном случае опыт уступил место молодости. Давид увёз на Родину в Белгород не только золотой кубок, но и денежный приз в размере15 тысяч долларов.

Закрыл тройку лидеров состязаний американец Николас Камби.

Зрелищность граничила с непредсказуемостью. Уже на первом из упражнений произошёл переломный момент. Самый сильный человек Мурманской области не осилил подъём штанги весом 165 кг и получил серьёзную травму. Леона Мирошника пришлось госпитализировать прямо с площадки, на «Оси Аполлона» его состязания окончились. Позже организаторы пояснили, что силач был в числе организаторов. Возможно, волнение и усталость дали о себе знать, потому что подобный вес для Мирошника явно не предел.

Жидрунас Савицкас, главный судья соревнований: «Все упражнения сложные. У каждого спортсмена есть любимые упражнения, которые они очень хорошо делают».

Изюминку в спортивное мероприятие внесли участницы категории «Фитнес-бикини». Среди рельефных красоток - как титулованные спортсменки, так и дебютантки. Одно из призовых мест досталось мурманчанке Алине Милковой, а победу завоевала гостья из Калининграда.

Впервые Кубок мира по силовому экстриму проходил на таких северных широтах. Уникальность проведения состязания силачей за Полярным кругом позволила официально зарегистрировать новый рекорд в Книге Гиннесса.

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