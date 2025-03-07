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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.25 19:30

Погоны на женских плечах

Погоны, жезл и значок полицейского, как правило, это атрибуты мужской части населения. Однако, этой профессией интересуются не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.

Как ловить преступников не понаслышке знает сотрудница мурманской Госавтоинспекции Елена Борисова.

В мире много стереотипов о женщинах за рулем, но есть ли такие про девушку в полицейской форме?

Нечасто на дороге можно встретить сотрудницу Госавтоинспекции, которая не только сама знает правила дорожного движения наизусть, но ещё и учит этому других.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции г. Мурманск: «Инспектор Госавтоинспекции – это человек, который ближе всего к народу. Он постоянно общается с различными гражданами, постоянно готов прийти на помощь в случае разных ситуаций, плюс, всегда меняются и правила дорожного движения, всегда должен быть в курсе, всегда должен самообразовываться. Это интересная стезя и, конечно же, участие в интересных мероприятиях».

Любимая часть работы Лены – участие в патруле на 9 мая. Девушка признается, что в этот день она чувствует себя частью такого значимого события, ведь именно автоинспекторы перекрывают движение и сопровождают колонны техники. От них же зависит и обстановка на дороге в обычные дни. Не все автолюбители готовы встретить на улице сотрудницу ДПС и реагируют на такие встречи по-разному.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции г. Мурманск: «Что касается граждан, то наши граждане уже практически привыкли к появлению женщин в полиции. Но когда останавливаешь какого-то водителя, то он всегда в таком немножко приятном шоке: «как это девушка может работать на дороге?».

Но не всегда на дороге встречаются водители в хорошем настроении и нормальном состоянии. Поэтому в паре с девушкой всегда стоит мужчина.

Дмитрий Либгард, начальник отдела Государственной инспекции по г. Мурманску: «Всякие бывают водители. Бывают нормальные, адекватные, которые могут улыбнуться, а иной раз можно нарваться на какого-нибудь маргинал, который не ожидает встречи с Госавтоинспекцией, а тут вдруг его ловят. Те же в нетрезвом состоянии бесправники, либо лица, которые пытаются умышленно уклониться от ответственности за те или иные деяния противоправные. При встрече с такими людьми девушка не всякий раз может оказать определенные меры к задержанию, к применению норм Кодекса административного правонарушения или привлечь к ответственности, либо его доставить куда-то. Они же всё-таки немножко послабее, чем мужской коллектив».

Наверняка и остальные сотрудники мурманской Госавтоинспекции не стремятся брать уроки по фортепиано. А Елена Борисова осваивает игру на этом инструменте в одной из музыкальных школ города в свободное от работы время.

Педагог Татьяна Перепечёнова свою подопечную хвалит.

У Лены есть мечта - научиться играть пьесу «К Элизе» и уже есть прогресс. Во времена Бетховена, написавшего это произведение, о правилах движения в нынешнем их виде ещё даже и не думали. Вместо автомобилей по улицам ходили конные экипажи, а чтобы послушать музыку нужно было идти в театр. Сейчас же это можно сделать за рулем автомобиля, но так, чтобы мелодия не отвлекала от дороги и процесса вождения. 

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