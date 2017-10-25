Погоня со стрельбой: полицейским пришлось погоняться за двумя автолюбителями из Полярного
Мурманским дорожным полицейским пришлось применить табельное оружие во время опасной погони. Только пробив шины удалось остановить несущийся на всей скорости автомобиль за рулём которого находился 21-летний житель Полярного, а на пассажирском сидении его 18-летний товарищ.
Неприметную серую «Ладу» сотрудники дорожной полиции заметили во время дежурства на трассе около Абрам-мыса. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. На требование остановиться водитель не отреагировал, наоборот нажал на газ. Началась погоня.
- Водитель данного автотранспортного средства не остановился по законному требованию сотрудника полиции об остановке. Сотрудники полиции приступили к преследованию. Водитель создавал реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан. В результате чего сотрудниками полиции было принято решение о применении огнестрельного оружия, - объяснил командир первого взвода ОБ ДПС по городу Мурманску Дмитрий Буханцов.
За рулем автомобиля, который несся на бешеной скорости, сидел 21-летний житель Полярного, рядом с ним – 18-летний товарищ. Он несколько раз выезжал на встречную полосу и не пропускал пешеходов. После того, как машину удалось остановить, оказалось, что водитель вообще не имел права садиться за руль.
- При остановке было установлено, что данный автомобиль не зарегистрирован в установленном законом порядке, водитель не имеет права управления на автомобиль, ну и, соответственно, автомобиль не застрахован, - рассказал инспектор второго взвода ОБ ДПС Борис Хаценко.
Теперь водителю-лихачу грозит до 15 суток административного ареста за попытку скрыться от полицейских и сразу несколько штрафов на существенные суммы. Хорошо еще, что опасная погоня обошлась без невинных жертв.