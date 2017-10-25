РАМКИ ЗАКОНА: Учимся защищать свои персональные данныеБыть студентом теперь выгодно, как минимум на 5%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»25.10.17 19:30

Погоня со стрельбой: полицейским пришлось погоняться за двумя автолюбителями из Полярного

Мурманским дорожным полицейским пришлось применить табельное оружие во время опасной погони. Только пробив шины удалось остановить несущийся на всей скорости автомобиль за рулём которого находился 21-летний житель Полярного, а на пассажирском сидении его 18-летний товарищ.

Неприметную серую «Ладу» сотрудники дорожной полиции заметили во время дежурства на трассе около Абрам-мыса. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. На требование остановиться водитель не отреагировал, наоборот нажал на газ. Началась погоня.

- Водитель данного автотранспортного средства не остановился по законному требованию сотрудника полиции об остановке. Сотрудники полиции приступили к преследованию. Водитель создавал реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан. В результате чего сотрудниками полиции было принято решение о применении огнестрельного оружия, - объяснил командир первого взвода ОБ ДПС по городу Мурманску Дмитрий Буханцов.

За рулем автомобиля, который несся на бешеной скорости, сидел 21-летний житель Полярного, рядом с ним – 18-летний товарищ. Он несколько раз выезжал на встречную полосу и не пропускал пешеходов. После того, как машину удалось остановить, оказалось, что водитель вообще не имел права садиться за руль.

- При остановке было установлено, что данный автомобиль не зарегистрирован в установленном законом порядке, водитель не имеет права управления на автомобиль, ну и, соответственно, автомобиль не застрахован, - рассказал инспектор второго взвода ОБ ДПС Борис Хаценко.

Теперь водителю-лихачу грозит до 15 суток административного ареста за попытку скрыться от полицейских и сразу несколько штрафов на существенные суммы. Хорошо еще, что опасная погоня обошлась без невинных жертв.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 492 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Роман
25.10.17 15:37
Я простой житель, но ничего не понял, что Вы сказали о "системе" обращения с отходами.
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Виталий Измайлов берётся управлять отходами
Павел Вячеславович
24.10.17 12:57
Шесть лет обысков, изъятий оргтехники и документации в плоть до лицевых карточек (как будто хотели блокировать работу организации), и ничего, абсолютно ничего не нашли. По этому и отказ от обвинения.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
Однобокий репортаж, освещающий одну точку зрения (как и предыдущие репортажи, наверное заказные ИМХО). Да колхоз был в советские времена, теперь коммерческое предприятие. Как скажите отправить пенс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:55«Международные новости». Информационная программа23:15Городские хроники (12+)23:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика