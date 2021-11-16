Погоня со стрельбой за пьяным водителем

В Кандалакше полицейские задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Чтобы остановить нарушителя инспекторам пришлось применить табельное оружие.

В дневное время в посёлке Зеленоборский внимание сотрудников дорожно-патрульной службы привлек автомобиль «ВАЗ», водитель которого неадекватно вёл себя на дороге. На требование правоохранителей остановиться мужчина не реагировал, а только увеличил скорость и попытался скрыться.

После неоднократных предупреждений со стороны полицейских один из инспекторов дорожно-патрульной службы выстрелил по колесам транспортного средства.

Нарушителем оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1991 года рождения, у которого не было водительского удостоверения. Кроме того, у молодого человека имелись явные признаки опьянения.

За отказ от освидетельствования мужчине может грозить наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.