Погорельцев с Зелёной переселят в маневренный фонд города

Сегодня в Мурманске горел жилой деревянный дом на улице Зелёной. Возгорание произошло на чердаке одного из двух подъездов. На место выехали 4 пожарных расчёта, карета скорой, представители газовой службы. Во время тушения в целях предотвращения взрыва из здания были эвакуированы два газовых болона. Причины возгорания устанавливаются.

По словам очевидцев, в доме проживало 4 семьи, по официальным данным - зарегистрирована одна.

- Эта семья будет размещена в маневренный фонд города, - сказал Юрий Осадчук, начальник отдела ГОЧС администрации города Мурманска. – В настоящее время пострадавшим жильцам везут ключи от квартир ключи.

Паники никакой нет.