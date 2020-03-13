Погорельцы возвращаются в свой дом спустя два года

Жильцы сгоревшего дома на улице Володарского, 10 возвращаются в свои квартиры. Ремонтно-восстановительные работы практически завершены и глава города Мурманск Андрей Сысоев лично приехал осмотреть восстановленные квартиры.

Например, Семья Назаровых спустя два года наконец-то вернулась домой. Все это время они вместе с детьми жили в маневренном фонде. Пока их и соседние квартиры восстанавливали после пожара. Конечно, они рады, что всё завершилось хорошо, но тот страшный день навсегда останется в их памяти.

Елена Назарова, жительница дома по улице Володарского, 10: «Не было ничего, даже паркет был весь перемешан с вещами. Если брать 3-й и 4-й наши этажи, то у нас одна комната была полностью выгоревшая, её не было. Мы с 4-го до 2-го этажа всё видели».

Уже пять из восьми пострадавших квартир полностью восстановлены и возвращены владельцам. Стоит отметить, что прежде чем заселиться в них вновь, жильцам предстоит сделать косметический ремонт. Помимо квартир, также был полностью восстановлен подъезд, отремонтирована кровля, проведён монтаж системы газоснабжения.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это первый аварийный дом после таких чрезвычайных ситуаций, который мы восстанавливали совместно с региональным Фондом капитального ремонта. Часть работ здесь выполнена муниципалитетом, а часть, например, сети, обогревательные приборы - это всё восстанавливалось Фондом капитального ремонта».

На сегодняшний день завершается последний этап работ – отделка подъезда. Стоит отметить, что теперь дом соответствует всем современным требованиям.