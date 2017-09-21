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День за днём с «Арктик-ТВ»21.09.17 19:30

«Поговори же ты со мной, гитара семиструнная» - VIII сезон «Jazz&Blues Cafe» открывается цыганскими мотивами

Непередаваемое звучание гитары и стук барабанов вновь радуют неискушенных хорошей музыкой мурманчан. В клубе «Ледокол» открылся восьмой сезон «Jazz&Blues Cafe». Очередной вечер превратился в тематическую вечеринку с цыганской музыкой. В атмосферу табора окунулась и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В клубе «Ледокол» «Jazz&Blues Cafe» вот уже восьмой сезон радует мурманчан хорошей джазовой музыкой. Есть уже и постоянные слушатели, но организаторы не останавливаются на достигнутом, для каждого нового сезона придумывают что-то новое и интересное. Так и в этом сезоне на один вечер появилось специальное джазовое меню, а изюминкой очередного концерта стала цыганская музыка.

- В силу того, что в Мурманске есть цыгане вообще и цыгане в частности, я говоре об Александре Воропаеве и его коллективе «Цыганское кабаре», мы  организовали «Джаз блюз кафе» с цыганской тематикой, - поясняет Роман Мурачёв, арт-директор клуба «Ледокол». - Надо понимать, что все 4 часа цыганской музыкой не закрыть, тем не менее первая половина вечеринки, где в основном будет акустическое звучание гитары, скрипки, романсов, цыганская тема будет раскрыта однозначно.

В начале вечера гостям разливают коктейль. Правда, не всем. Он полагается только тем, кто соблюдает дресс-код. Цыганские юбки, шали или яркие цветки в волосах – необходимые атрибуты. А вот двойную порцию коктейля мог получить только тот, кто приведёт  с собой дрессированного медведя. Таких, конечно, не нашлось, да и в цыганскую одежду облачились буквально пара человек. Впрочем, это не помешало всем окунуться в непередаваемую атмосферу вечера.

- Любим джаз, а цыганский джаз, насколько я слышал, он своеобразный, интересный, - отмечают Данил и Ирина, посетители «Jazz&Blues Cafe». - Мне кажется, это необычное мероприятие для Мурманска. Цыганский джаз – это какие-то новые ощущения и впечатления.

На вечере выступили опытные и начинающие музыканты и коллективы. Они играли сем известные романсы и авторские произведения. Тексты звучали не только на русском, но и на цыганском языке. В этой музыке каждый мог найти частичку себя.

- Мы сегодня проездом в «Джаз блюз кафе», буквально на два дня заехали, - рассказывает Александр Воропаев, музыкант коллектива « Цыганское кабаре». - Решили дать здесь небольшой концерт. Цыганская музыка – это любовь, страдание, рок-н-ролл. Просто подача разная. Поэтому мы сегодня здесь.

Подобные вечеринки будут проходить в «Jazz&Blues Cafe» каждую среду весь сезон. Очередная встреча пройдёт уже на следующей неделе.  

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