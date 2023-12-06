Пограничная служба Финляндии готова открыть пункты пропуска на границе с Россией в полночь 14 декабря

Такое сообщение во вторник опубликовала финская телерадиокомпания «Yle».

«На демонтаж заграждений на границе уйдёт всего несколько часов. Восстановление движения не займёт много времени», - заявил заместитель командующего погранслужбы юго-восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

Он добавил, что все ограждения убирать сразу не собираются, «так как в какой-то момент их, возможно, снова придётся закрыть». В то же время Ахтиайнен отметил, что служба готова к продлению ограничений на восточной границе с Россией.

Напомним, финские власти приступили к закрытию КПП с 18 ноября, а 30 числа финны закрыли последний работавший самый северный пункт «Райа-Йоосеппи», с нашей стороны - это «Лотта».

Официальный Хельсинки обосновал свои действия реакцией на наплыв беженцев из третьих стран. Властям Мурманской области даже пришлось ввести режим повышенной готовности. При этом глава региона назвал ситуацию гуманитарным кризисом.