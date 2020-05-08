Пограничники лишил браконьеров огромных заработков

Мурманские пограничники обнаружили два кустарных цеха по переработке незаконно добытых морепродуктов. Браконьеры оборудовали производство в гаражах Мурманска и в посёлке Мурмаши.

В результате проверок было изъято 429 варено-мороженных комплектов конечностей камчатского краба общим весом 462 килограмма. Ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам России, составил более 3 миллионов рублей.