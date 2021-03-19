Пограничники лишили Москву партии деликатесной продукции

В Мурманске сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли более тонны незаконно добытого камчатского краба. Нарушителя поймали с поличным, когда он уже пытался перевести продукцию в Москву.

В результате спецоперации был задержан автомобиль, в котором и находился незаконный груз. Выловленных крабов браконьер упаковал в картонные коробки, их общий вес составил 1247 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составляет почти 8 миллионов рублей.

Теперь любителю незаконно добытых морепродуктов придётся несладко – ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону: «По результатам проведенных мероприятий возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела части 3 статьи 256 уголовного кодекса РФ».