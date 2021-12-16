Пограничники на побережье губы Варламова Кольского залива пресекли деятельность 3 браконьеров, которые занимались незаконной добычей крабов

В результате оперативно-разыскных мероприятий у участников преступной группировки изъяли маломерное плавательное средство, автомобиль и 350 кг конечностей камчатского краба. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил более 2,2 миллиона рублей.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении браконьеров возбуждено три дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».