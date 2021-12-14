Пограничники на выезде из Североморска задержали группу лиц, которая перевозила незаконно добытого камчатского краба

Задержанные планировали вывезти за пределы региона крупную партию крабов, выдав её за продукцию, добытую по лицензиям на любительской лов. В результате задержания пограничники изъяли автомобиль, 638 комплектов конечностей камчатского краба весом 870 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил более 4,5 миллиона рублей.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участников противоправной деятельности возбуждены два дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».