Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
Как сообщают авторы видео, дело происходит на борту траулера «Таврический», который подозревают в нарушении правил лова.
Как сообщает погрануправление по западному Арктическому району, траулер «Таврический», принадлежащий рыболовецкому колхозу «Всходы коммунизма», был заподозрен в нарушении правил лова.
А вот последующие действия пограничников больше похожи на остросюжетное кино…
- Я, «Вельбот 511», требую выполнять свои действия. В случае неповиновения открою по вам огонь! Приём.
Как видно на записи с мобильного телефона одного из моряков, над судном повис вертолёт, а с пограничного корабля начали поступать требования остановиться и угрозы открыть огонь в случае, если рыбаки указания не выполнят.
Судно, которому угрожают стрельбой пограничники, напомним, промысловое. То есть, без вооружения. На борту только гражданский экипаж.
В социальных сетях уже задаются вопросом, насколько оправдано такое поведение сотрудников силового ведомства и не подвергает ли оно опасности жизни российских моряков. Тем более, по нашим сведениям, нарушения, которые якобы совершил экипаж судна «Таврический», ещё только предстоит доказать.