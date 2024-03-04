Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море

В социальной сети «ВКонтакте распространяется видео, на котором пограничники в Баренцевом море принуждают остановиться рыболовецкое судно.

Как сообщают авторы видео, дело происходит на борту траулера «Таврический», который подозревают в нарушении правил лова.

Как сообщает погрануправление по западному Арктическому району, траулер «Таврический», принадлежащий рыболовецкому колхозу «Всходы коммунизма», был заподозрен в нарушении правил лова.

А вот последующие действия пограничников больше похожи на остросюжетное кино…

- Я, «Вельбот 511», требую выполнять свои действия. В случае неповиновения открою по вам огонь! Приём.

Как видно на записи с мобильного телефона одного из моряков, над судном повис вертолёт, а с пограничного корабля начали поступать требования остановиться и угрозы открыть огонь в случае, если рыбаки указания не выполнят.

Судно, которому угрожают стрельбой пограничники, напомним, промысловое. То есть, без вооружения. На борту только гражданский экипаж.

В социальных сетях уже задаются вопросом, насколько оправдано такое поведение сотрудников силового ведомства и не подвергает ли оно опасности жизни российских моряков. Тем более, по нашим сведениям, нарушения, которые якобы совершил экипаж судна «Таврический», ещё только предстоит доказать.