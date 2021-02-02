Пограничники обнаружили и закрыли в Мурманске цех по переработке незаконно добытого камчатского краба

В момент перегрузки товара были выявлены 8 человек – участники и организатор противоправной деятельности. У задержанных был изъят автомобиль и прицеп к нему, более 700 конечностей краба общим весом 870 килограммов.

Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил около 5 миллионов рублей. Пограничным управлением возбуждены два дела об административных правонарушениях, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.