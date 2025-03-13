Пограничники обнаружили в областном центре очередной подпольный цех по передержке незаконно добытых крабов

Сотрудники пограничного ведомства задержали браконьера во время перегрузки крабов из автомобиля в специальные установки для содержания морских обитателей.

Всего в установке замкнутого цикла находилось 179 особей общим весом более 600 килограммов. Всех их выпустили в естественную среду обитания.

Ирина Вахренева, официальный представитель ПУ ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участника противоправных деятельности возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.17 КоАп РФ».