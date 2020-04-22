Пограничники поймали браконьеров, а крабов выпустили в море

Более 180 конечностей камчатского краба изъяли у браконьеров в акватории Баренцева моря. Двое мужчин вылавливали их при помощи специальных ловушек, не имея на такую деятельность разрешительных документов.

Марина Груздова, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, сообщила, что сейчас проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пограничниками при осмотре губы Большая Волоковая были найдены 24 бесхозные крабовые ловушки. Все пойманные в них особи камчатского краба, а их было около 400 штук, выпущены в естественную среду обитания.