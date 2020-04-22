День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.20 19:30
Пограничники поймали браконьеров, а крабов выпустили в море
Более 180 конечностей камчатского краба изъяли у браконьеров в акватории Баренцева моря. Двое мужчин вылавливали их при помощи специальных ловушек, не имея на такую деятельность разрешительных документов.
Марина Груздова, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, сообщила, что сейчас проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пограничниками при осмотре губы Большая Волоковая были найдены 24 бесхозные крабовые ловушки. Все пойманные в них особи камчатского краба, а их было около 400 штук, выпущены в естественную среду обитания.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-
Последние комментарии
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
Rjynetyysq
22.04.20 11:30
Рукша - хороший специалист, он знает много про Арктику, но он не политик и стать таковым, при всем его желании, у него не выходит. А Росатому нужен именно политик - хороший «решала» с хваткой, способн
Комментарий к новости:«Росатому» требуется «смотрящий» за Арктикой
-Скоро в эфире06:30«Международные новости». Информационная программа (12+)07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены упорно держатся на прежнем уровне-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,1 рубля, доллар укрепился почти на 79 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области ведётся работа по модернизации системы теплоснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта-PRO Законы (18+)В период пандемии депутаты рассмотрели вопрос об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 487 человек