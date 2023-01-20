Пограничники поймали браконьеров и спасли крабов

Мурманские пограничники задержали в Росляково машину, которую браконьеры под завязку набили живыми крабами. Морских обитателей нарушители закона планировали продать в центральных регионах России.

Автомобиль и его водителя остановили у ДК «Судоремонтник». В кузове «УАЗа» представители УФСБ обнаружили крупные контейнеры, в которых и планировалось транспортировать крабов из нашего региона. Всего в микроавтобусе находились 144 особи.

Позже их выпустили в естественную среду обитания.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации».