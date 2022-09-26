Пограничники поймали группу браконьеров на побережье Кольского залива

Татьяна Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде Комментарий к новости: УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства

Д.О. Вернер То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться? Комментарий к новости: Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества