День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.22 19:30
Пограничники поймали группу браконьеров на побережье Кольского залива
У задержанных изъяли 98 комплектов конечностей камчатского краба весом более 60 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил свыше 350 тысяч рублей.
Контрафактные морепродукты были уничтожены путем сожжения.
По факту незаконного вылова возбуждено уголовное дело. Одному из задержанных назначен административный штраф и установлена сумма возмещения ущерба в общем размере более 2,5 млн рублей.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
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Д.О. Вернер
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