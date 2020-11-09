Пограничники продолжают выявлять нарушения закона о прибрежном рыболовстве

В продолжение темы. Пограничники при осмотре судна одной из рыболовецких компаний в порту Мурманска нашли продукцию, производство которой как раз и нарушает закон о прибрежном рыболовстве. Специалисты погрануправления уже не первый раз выявляют такое нарушение.

Моряки при ведении прибрежного рыболовства изготавливали продукцию, что запрещено законом, значится в официальном сообщении. Последний раз компанию судовладельца штрафовали 3 ноября, сообщила Ирина Вахренева официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области.