Пограничники сорвали доставку очередной партии незаконно добытых крабов

Пограничники совместно с областным Управлением ГИБДД на 32 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС задержали участника преступной деятельности. Он транспортировал незаконно добытых крабов.

У мужчины изъяли 267 комплектов конечностей камчатского краба весом более 280 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам страны, составил почти 2 миллиона рублей.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении выявленного участника противоправной деятельности возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».