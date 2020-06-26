Пограничники совместно со спецами из ФСБ спасли крабов от жадных гурманов

Мурманские пограничники совместно с представителями регионального УФСБ задержали браконьеров, которые оборудовали кустарный цех по передержке и транспонировке камчатского краба.

Подпольная база располагалась в одном из зданий в посёлке Мурмаши. Нарушителей закона задержали с поличным в момент транспортировки незаконно добытого краба. У них изъяли автомобиль и 54 экземпляра живых ракообразных.

Все особи уже выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более 750 тысяч рублей.

Марина Груздова, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «По результатам проведённых мероприятий проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».