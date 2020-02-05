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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.20 19:30

Пограничники в Мурманске дали старт «Эстафете Победы»

Символ акции из столицы Заполярья отправился по своему маршруту, чтобы в мае в Москве у Могилы неизвестного солдата воссоединиться со своим близнецом.

В сквере пограничников в Мурманске с утра играет оркестр, исполняя мелодии советских песен. Здесь собираются стражи государственной границы. Именно отсюда после торжественного митинга начнётся акция «Эстафета Победы».

Владимир Савенко, заместитель председателя координационной службы Совета командующего пограничными войсками : «Смысл эстафеты - отдать дань уважения всем, кто пал ради жизни на нашей земле. 1418 дней, десятки миллионов жизней отданы за Великую Победу. Эстафета у нас сегодня стартует с двух священных мест. Помимо Мурманска, это город-герой Брест».

Акция, 27 лет назад инициированная пограничниками, пройдёт вдоль внешних границ стран СНГ. Призвана она не только напомнить о боевом подвиге советского народа во времена Великой Отечественной войны, но и укрепить дружбу и добрососедские отношения военнослужащих.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я хотел бы сказать слова благодарности в этот день ветеранам войны, труженикам тыла, которые воевали и защищали нашу страну. Слова благодарности сказать всем, стоящим в строю нашим силовым структурам, которые обеспечивают безопасность нашей страны в суровых условиях».

Не случайно одним из мест, откуда стартует эстафета, стал Мурманск. Заполярье в годы войны оказалось крепким орешком, наглядно продемонстрировав захватчику смысл фразы «граница на замке».

Станислав Маслов, руководитель Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району: «В историю Мурманской области навсегда вписаны подвиги пограничников Алакурттинского, Озерковского пограничных отрядов, первыми встретивших немецко-фашистских захватчиков на государственной границе и давших ожесточённое сопротивление».

Из мурманского сквера пограничников символ акции «Эстафета Победы» - макет пограничного столба - отправился в своё большое путешествие. По пути он будет доступен для осмотра для жителей в странах СНГ, а затем вернётся в Россию. Завершится акция в Москве на День пограничника, 28 мая.

В Мурманске же закрыли торжественную церемонию запуска эстафеты возложением цветов к памятнику пограничникам Арктики.

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