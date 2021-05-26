Пограничники задержали преступную группу, которая незаконно добывала в акватории губы Большая Волоковая Баренцева моря камчатского краба
Браконьеры обрабатывали улов и продавали его. Добытых крабов браконьеры отправляли в центральные регионы России.
В результате оперативно-разыскных мероприятий в Коле был задержан один из участников преступной группы, мужчину остановили во время перевозки товара в Москву. У него изъяли более
Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении указанного лица планируется возбуждение дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».