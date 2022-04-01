Погружаемся в хиты 2000-х годов. Радиостанция «Рекорд» меняет формат вещания

Теперь на волне 102 fm вы будете слушать мировые хиты 2000-х годов. Серьёзно ли мы говорим об этом или пытаемся разыграть на 1 апреля, вы узнаете, посмотрев наш сюжет.

Отныне и навсегда радио «Рекорд» вещает музыку 00-ых. 1 апреля станция сменила формат, теперь вы будете слушать лучшие хиты тех времён. Ведущие уже подготовили подборку песен и включили туда любимые треки.

Екатерина Морозова, ведущая радио «Рекорд Мурманск»: «Именно от меня будет группа «The Black eyed Pies», однозначно песня «Let's Get It Started». Это был самый важный для меня хит на всех дискотеках».

Коллектив радиостанции молодой, для них 2000-е – это время детства. Конечно, всё это ностальгия. И готовились ребята к смене формата, как говорится, со всей душой.

Дмитрий Афиногенов, руководитель радио «Рекорд Мурманск»: «У нас был корпоратив в стиле нулевых. И на корпоративе мы подумали, а почему бы и нет. И взяли, задали тренд всему федеральному «Рекорду». И сегодня весь федеральный «Рекорд» - в стиле нулевых. И так будет всегда».

Даже для самой молодой радиоведущей мурманского «Рекорда» Маши Максимовой смена формата стала приятной новостью. Девушка с радостью погрузилась в стиль той эпохи.

Мария Максимова, ведущая радио «Рекорд Мурманск»: «В нулевых я уже успела пойти в школу, успела пофанатеть от Аврил Лавин, научиться кататься на роликах и скейтборде, выщипать себе брови в нитку. Я чувствую, что наконец-то весь мой дикий гардероб пригодился. Я теперь могу законно на работу ходить с голым плечом и животом, потому что нулевые. Но брови обратно выщипывать не буду».

Отметим, что возвращение в прошлое – решение временное. И ровно в полночь эпоха нулевых на радиостанции закончится, а поклонники вновь услышат современные треки. Но пока время есть, настоятельно рекомендуем настроиться на волну 102fm и погрузиться в музыкальные воспоминания.