Погружаемся в прошлое и заглядываем в будущее: в Помпеях при раскопках обнаружили древний банкетный зал, а в Германии разработали микробота, который может перемещаться в теле человека

В США тестируют четырёхногого робота, который учится ходить по пересечённой местности. В будущем подобные машины будут исследовать поверхности Луны и Марса. Давайте посмотрим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Курчак.

В Помпеях при раскопках обнаружили древний банкетный зал. Его стены украшены фресками, на которых изображены мифические персонажи.

Тем временем британские учёные подтвердили обнаружение нового вида ихтиозавров – гигантских зубастых китов, обитавших на планете сотни миллионов лет назад. А вывод они сделали благодаря двум находкам фрагментов челюстей животных.

В Германии разработали первого в своём роде микробота, который может перемещаться среди клеток человеческого тела и целенаправленно стимулировать отдельные из них. Технологию в будущем могут использовать для лечения рака и других заболеваний.

В США тестируют четырёхногого робота, который учится ходить по пересечённой местности. В будущем подобные машины будут исследовать поверхности Луны и Марса. Давайте посмотрим.

Исследователи используют структуру присосок осьминогов в новых разработках. Они создали роботизированный аналог. Об этом в нашем сюжете.

В Бразилии биологи и волонтёры ловят зелёных черепах. Их задача – измерить пресмыкающихся, а также вылечить тех, кому нужна помощь. Об этом подробнее.

В Калифорнии нашли способ помочь осиротевшим детёнышам морских выдр. Им помогут приёмные мамы.

В зоопарке Сан-Диего, который занимается восстановлением популяции калифорнийских кондоров, вылупился юбилейный 250-й птенец. Об этом в нашем сюжете.

Лучшие сноубордисты и лыжники со всего мира прибыли в Швейцарию на недельное мероприятие по установлению рекордов. Они оседлали искусственный склон с трамплинами, достигнув головокружительных высот. Давайте посмотрим.

В индийском Кашмире цветёт огромное тюльпановое поле. Полюбоваться захватывающим пейзажем едут тысячи туристов.

Сад Нимфы в Италии считается одним из самых романтичных парков в мире. Что манит туда туристов, смотрите в сюжете.