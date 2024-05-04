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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.05.24 13:35

Погружаемся в прошлое и заглядываем в будущее: в Помпеях при раскопках обнаружили древний банкетный зал, а в Германии разработали микробота, который может перемещаться в теле человека

В США тестируют четырёхногого робота, который учится ходить по пересечённой местности. В будущем подобные машины будут исследовать поверхности Луны и Марса. Давайте посмотрим.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Курчак.

В Помпеях при раскопках обнаружили древний банкетный зал. Его стены украшены фресками, на которых изображены мифические персонажи.

Тем временем британские учёные подтвердили обнаружение нового вида ихтиозавров – гигантских зубастых китов, обитавших на планете сотни миллионов лет назад. А вывод они сделали благодаря двум находкам фрагментов челюстей животных.

В Германии разработали первого в своём роде микробота, который может перемещаться среди клеток человеческого тела и целенаправленно стимулировать отдельные из них. Технологию в будущем могут использовать для лечения рака и других заболеваний.

В США тестируют четырёхногого робота, который учится ходить по пересечённой местности. В будущем подобные машины будут исследовать поверхности Луны и Марса. Давайте посмотрим.

Исследователи используют структуру присосок осьминогов в новых разработках. Они создали роботизированный аналог. Об этом в нашем сюжете.

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