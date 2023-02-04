Погружаясь в далёкое прошлое: в Египте обнаружили гробницы возрастом 4300 лет, а в Дании откроют музей динозавров и других доисторических животных

В сафари-парке Кнутенборг в Дании откроют музей динозавров и других доисторических животных. Некоторые из них жили 300 миллионов лет назад.

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Четырёхлетний британский мальчик Тедди Хоббс стал самым юным членом международного общества «Менса». В него входят люди с высоким коэффициентом интеллекта.

В египетском некрополе Саккара обнаружили гробницы возрастом 4300 лет. Они сохранились нетронутыми. В одной уже нашли мумию человека.

Учёные ещё немного приблизились к разгадке секретов мумификации в Древнем Египте. Они исследовали содержимое керамических сосудов возрастом 7000 и 9000 лет, которые были найдены в мастерской по бальзамированию в Саккааре.

Бразильские учёные спасают золотистых львиных тамаринов от вымирания. Редким обезьянам угрожала эпидемия жёлтой лихорадки, вспышка которой была среди людей несколько лет назад.

В сафари-парке Кнутенборг в Дании откроют музей динозавров и других доисторических животных. Некоторые из них жили 300 миллионов лет назад.

Искусство помогает заключённым. В одной из тюрем Пакистана открыли художественную школу, где люди находят утешение в музыке и рисовании. Их работы также продаются, а вырученные средства идут на финансовую поддержку их семей.

На знаменитой лондонской улице Сэвил-Роу, известной своими ателье класса люкс, работает единственное заведение только с женскими портными. Более того, костюмы там шьют исключительно для женщин.

Принцесса Уэльская запустила новую информационно-просветительскую кампанию «Shaping Us». Её цель – привлечь внимание к развитию детей в раннем возрасте.

Индийская семья хранит традиции создания изделий из папье-маше. Супруги делают шкатулки, вазы и статуэтки и украшают их искусной росписью.

В Калькутте прошло ралли винтажных и классических авто «Statesman». В нём участвовали десятки ретроавтомобилей таких брендов, как Мercedes, MG Cars, Rolls-Royce и Wolseley Motors.

В 2022 году продажи игрушек в Великобритании сократились на 3%. Однако мягких игрушек это не коснулось. Их стали покупать намного лучше, чем раньше.