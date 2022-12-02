Погружение в цифровизацию строительной отрасли проходи успешно

В строительном колледже имени Момота собрались вместе представители разных уровней власти, ведущие разработчики отечественного программного обеспечения и участники стройиндустрии Мурманской области.

Михаил Викторов, руководитель Ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ): «Мы приехали в Мурманск показать, наверное, лучшие российские разработки в области строительства. Это система автоматического проектирования, это и возможность размещения материалов в так называемую среду общих данных с доступом всех подразделений, участвующих встройке, это, в конце концов, программы, которые позволяют эффективно качественно и прозрачно эксплуатировать объекты любые: социалку, школы, поликлинику, жилой дом».

С уходом зарубежных компаний отечественные производители получили карт-бланш на внедрение своих разработок в бизнес и промышленность.

Михаил Викторов, руководитель Ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ): «Звучит сейчас такая фраза: «Последний день Помпеи», когда западные разработчики сказали: «Всё, лицензии закончены». Не произошло, я сразу хочу сказать! Идёт плавная замена, не могу сказать, что она одномоментно произошла, но постепенно доля российских вендоров, применяемых в стройке, растёт».

Сейчас цифровая трансформация - задача, которую ставят в приоритет как государство, так и регионы.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Хочу напомнить, что мы объединились вместе с нашим строительным надзором. Было в своё время ГЖИ, тоже у нас цифровизовано. Сейчас мы объединяемся ещё со строительным надзором. И всё у нас в принципе без цифровизации не обходится абсолютно. В настоящий момент у нас и по строительному надзору проходит довнедрение цифровой системы АИС «Стройнадзор», которая будет представлять единую систему нашего министерства».

Перенести все в цифровую среду, значит обеспечить прозрачность и исключить человеческий фактор: ошибки, подделку документации, коррумпированность.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Здесь в цифровой части, кончено, сквозная ситуация с документами очень сильно устраняет такие моменты. Даже мы сейчас будем исключать приход к нам людей, мы будем все в цифры смотреть, мы сейчас уже смотрим объекты по камерам».

Специалистов строительной сферы не пугают такие инновации. Наоборот, они ждут, что работа станет более удобной.

Сергей Костин, инженер: «То количество исполнительной документации, которая на сегодняшний момент ложится на бремя строительных компаний, выдача бумажных экземпляров, конечно, перевод в электронную форму всей исполнительной документации. Поверьте, а это очень большой объём. Цифровизация существенно облегчит труд наших инженеров строительного контроля и изготовителей исполнительной документации. Это будет здорово».

Несмотря на санкции и ограничения многие компании, представляющие строительную отрасль, уже нашли новые решения и новых поставщиков.