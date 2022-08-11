Погружение в петербуржский авангард, или В Мурманске открылась выставка картин «Звуки моря»

ВИК, он же Вячеслав Забелин, яркий представитель питерского андеграунда 70-х годов. Его работы отмечены собственным стилем и философией. Одна из главных особенностей художника – способность гармонично смешивать современные течения, совмещать русские традиции с западными тенденциями. Большое место в его работах отдано морю.

ВИК, он же Вячеслав Забелин, яркий представитель питерского андеграунда 70-х годов. Его работы отмечены собственным стилем и философией. Одна из главных особенностей художника – способность гармонично смешивать современные течения, совмещать русские традиции с западными тенденциями. Большое место в его работах отдано морю.

Вода для ВИКа – форма творения, море – это источник жизни. И именно море даёт океан фантазии его творчеству. Отсюда и название выставки «Звуки моря».

Ольга Забелина, искусствовед и вдова художника Вячеслава Забелина (ВИК): «Море отражает многое. Море вечно, вечно как искусство, вечно как богопознание, поэтому море для него - это колоссальный источник вдохновения. Море - это для него место медитации и появление его образов».

Художник, музыкант, поэт. ВИК до конца жизни был с творчеством на «ты». По словам Ольги, вдовы художника, он писал картины каждый день, писал много и писал по внутреннему наитию, а не потому, что должен. Для него это не было работой, а скорее, способом существования.

Ольга Забелина, искусствовед и вдова художника Вячеслава Забелина (ВИК): «Он живописец, но в цвете он искал гармонию с музыкой. Он великолепно играл на гитаре, пел в молодости, писал стихи. И вот это всё отражается в его полотнах».

В работе с цветом и формой у Забелина прослеживается влияние великих художников: Матисса, Модильяни, Руссо, Пикассо. Все работы Вячеслава Юрьевича очень разные, но живость картин, их «диалог» задевает каждого зрителя.

Мария Михайленко, художник, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «Для Мурманска, мне кажется, такие выставки – это важное культурное событие, потому что петербуржский авангард – это то та сфера, о которой мы не так и много знаем. Рядовой зритель знает не очень много, поэтому важно показывать такие вещи помимо классического направления искусства. И эта выставка как раз позволит каждому зрителю найти какую-то работу, которая его чем-то зацепит, притянет и она очень чувственная, разнообразная, яркая. И приятно, что в Мурманске популяризируют творчество и авторов петербуржского авангарда».

По словам председателя Мурманского отделения Союза художников России Марии, важно, что выставка открылась перед новым учебным годом. У заинтересованных студентов и школьников будет возможность её посетить.

Открыла выставку в художественном музее Мурманска дочь Забелина - Александра.

Александра Забелина, дочь художника Вячеслава Забелина: «Я думаю, что мурманчане откроют для себя нового художника, совершенно непохожего на других, уникального, но в то же время какого-то своего. Потому что тема «Звуки моря» связывает два города – Петербург и Мурманск. И то, что мы северные города, имеющие выход к морю, это конечно объединяет нас. И я очень довольна».

Не остались равнодушными и первые посетители выставки.

Кайдар Бурбибаев, участник выставки: «Конкретно, когда он города рисовал, он очень красиво вырисовывает по отдельности каждое здание или трубы. И даже дым из этих труб или листья, которые там падают».

Максим Горнаев, участник выставки: «Это очень интересные работы. Во-первых, мы видим, что здесь очень разная техника. При этом, какие-то работы более классического содержания, какие-то глубоко символические. Это всегда интересно, как один автор может творить настолько в разных концепциях».

В экспозиции представлено более 20 работ художника. Выставку можно будет посетить до 2 октября.