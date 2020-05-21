Погрузиться в пучину, чтобы попасть на Армейские международные игры 2020 года

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку водолазные специалисты спасательного отряда Северного флота продолжают подготовку к конкурсу «Глубина» Армейских международных игр 2020 года.

Работа водолазов на глубине ведётся под наблюдением видеокамеры телеуправляемого подводного аппарата. С его помощью руководитель спуска может контролировать действия водолаза с борта катера. В обязательном порядке на катере дежурит водолаз-спасатель, готовый прийти на помощь и эвакуировать товарища с глубины в экстренном случае.

На борту действует барокамера, которая обеспечивает режим декомпрессии водолазу, быстро поднятому на поверхность с глубины.

Для подготовки к конкурсным испытаниям специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота был собран специальный стенд для работы под водой.