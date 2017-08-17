Похититель велосипеда не смог оторваться от погони

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам в кратчайшие сроки задержали злоумышленника.

Вчера около четырёх часов вечера поступило сообщение от северянки, которая сообщила, что у неё похищено двухколёсное транспортное средство стоимостью 27 тысяч рублей, который она оставила около здания банка.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Они опросили потерпевшую, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Приметы подозреваемого были переданы всем нарядам полиции. Через непродолжительное время сотрудники ППС Стас Фролов и Николай Петров заметили похожего по приметам человека, двигающегося на велосипеде, и начали преследование.

- На подъёме по проспекту Кирова в сторону магазина мы обратили внимание на гражданина схожего по приметам, передвигающегося на велосипеде белого цвета, - рассказывает Николай Петров, заместитель командира взвода ОБ ППС. - Начали его преследование, во время которого провели задержание. При этом гражданин оказывал сопротивление.

Благодаря слаженной работе сотрудников патрульно постовой службы, пенсионерке вернули её имущество. А злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

За последние семь месяцев в полицию Мурманска поступило 35 заявлений о хищении велосипедов.

Стоит отметить, что сотрудник этого же патруля Стас Фролов при недавней отработке сообщения о подозрительном предмете, найденном в библиотеке, приютил десятимесячного котёнка, которого хозяйка оставила в переноске.