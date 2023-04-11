Поиски пропавших в Баренцевом море рыбаков продолжаются

Мотор на их лодке заглох ещё накануне, а связь прервалась.

В операции задействованы не только спасатели Северного экспедиционного отряда, но и Центра ГИМС, а также вертолёты.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «Вечером 10 апреля поступила информация о том, что двое граждан Териберки вышил в море на лодке. По состоянию на 15.00 в акватории для обследования территории работает судно «Часовой» ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Для поиска граждан привлекались два вертолёта (Ка-32 и Ми-8), общее время налёта уже составило 5 часов 35 минут. Поисково-спасательные работы продолжаются».