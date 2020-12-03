Поисковики смогут получать субсидии из областного бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Со следующего года в Мурманской области возобновится практика предоставления субсидий из регионального бюджета поисковым отрядам, которые ищут и поднимают с мест боев во время Великой Отечественной войны останки павших солдат. На эти цели с 2021-го по 2023 год в бюджете заложено 3 млн рублей, по 1 млн рублей в год.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я считаю, что этот объём средств может быть увеличен, потому что, кто, если не мы сможет в этом веке увековечить и вернуть имена тем, кто погиб».

Всего в Заполярье действуют 20 поисковых отрядов. За минувший летний сезон мурманские поисковики провели свыше 300 полевых выходов и экспедиций. В результате им удалось обнаружить на местах сражений останки 91 бойца. Личности 13 из них поисковики смогли установить.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Сегодня открыты архивы, по северному направлению, у нас погибли 100 солдат, моряков, лётчиков. Увековечить имя каждого в Долине Славы - это будет память. Каждый солдат имеет имя и фамилию».

Практика господдержки поискового движения в Мурманской области существовала и ранее в период с 2000-го по 2013 годы. Теперь спустя 7 лет, поисковики получат финансирование, эти деньги можно будет потратить на проезд и питание участников экспедиций, оплату труда и на приобретение необходимого инвентаря.