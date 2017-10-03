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День за днём с «Арктик-ТВ»03.10.17 19:30

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» приглашает волонтёров

Как не потеряться в лесу, как найти заблудившегося человека - волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Мурманской области знают об этом не понаслышке. Сейчас отряд  набирает новых сторонников, готовых помогать в поисках. Как стать волонтером, узнавала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Компас, рация и телефон с навигатором – вот необходимые атрибуты любого поисковика. Как ими пользоваться, расскажут члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые сейчас в Мурманской области проводят набор волонтеров.

- Набираем абсолютно всех! Главный критерий, чтобы было 18 лет, - говорит Роман Пехов, член поискового отряда «Лиза Алерт» в Мурманской области. - Несовершеннолетнему ребёнку нельзя ходить в лес одному, поэтому обязательный возрастной ценз - 18 лет. Люди должны понимать и то, что это всё делается  на добровольной основе.

Для желающих стать волонтерами проведут занятия, расскажут об основных принципах ориентирования на местности и в лесу, а также о правилах выживания в природных условиях. Помимо теоретических знаний, для поисковиков важны и моральные качества.

- Самое главное для волонтера, участвующего в отряде,  надежность, - отмечает Алексей Соколов, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Мурманской области. - Мы должны полагаться на этого человека, должны быть уверены, что он не подведёт, не уйдет с поиска по собственному хотению, так как мы ему доверили серьёзное дело и отрядное оборудование.

Добровольческий отряд «Лиза Алерт» существует в России уже почти 10 лет. Представительства есть во всех регионах. Только в Мурманской области за прошедший год поступило 14 обращений с просьбой о помощи. К сожалению, поиски не всегда заканчиваются успехом, а ведь иногда, чтобы найти человека живым, достаточно было обследовать большую территорию. А это возможно, когда достаточно человеческих ресурсов. Чем больше в отряде людей, тем легче это реализовать. Всегда нужно помнить, что чужой беды не бывает. 

 

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