Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» презентовал открытие арт-объекта на Семёновском озере

Инсталляция приурочена к Международному дню пропавших детей, который проходит сегодня, и призвана обратить внимание родителей на то, что вопрос пропажи детей остаётся актуальным на сегодняшний день.

«Помочь ей можешь только ты» - название арт-инсталляции, открытие которой состоялось на Семёновском озере. Арт-объект, подготовленный добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», посвящён Международному дню пропавших детей.

Дарья Меняйленко, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Создан он для того, чтобы напомнить взрослым дяденькам и тётенькам о том, как важно оставаться неравнодушным человеком, не проходить мимо потерявшегося ребёнка. Ведь только от нас - от взрослых зависит то, насколько будет безопасен мир для наших детей. А мы для своих детей должны быть опорой, защитой и примером».

Если мы об этом не слышим, значит, ничего не происходит. Такое обычно мнение у людей. Но статистика говорит об обратном. За 12 лет существования поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» добровольцам поступило свыше 41-й тысячи заявок на поиск несовершеннолетних. Более того, отряд активно взаимодействует и с представителями Следственного комитета.

Виталий Баранов, руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Мурманской области: «Проблема пропавших детей для региона остаётся актуальной. Конечно, большинство сообщений, с которыми мы сталкиваемся, связаны, прежде всего, с самовольными уходами детей из семьи, из детских центров, учреждений, в которых они находятся».

Сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» уверены: хотя проблему мы не можем полностью решить, но в наших силах сделать так, чтобы таких поисков было намного меньше. Добровольцы из отряда регулярно проводят профилактические занятия, беседы со взрослыми и детьми».

Дарья Меняйленко, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «У нас есть правило трёх «О»: остановись, оглянись, окликни. И есть правило трёх «Н»: никогда, никуда, ни с кем. Ребёнку нужно объяснять, чтобы он никогда никуда ни с кем не уходи».

Кроме того, конечно, очень важно рассказывать детям о том, к кому они могут обратиться в случае, если потеряются.

Алексей Архипов, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Инструкторы школы «ЛизаАлерт» на классных часах объясняют детям, к кому можно обратиться за помощью, если ты попал в беду. Мы говорим о том, что можно обратиться к полицейскому, любому взрослому, который вызывает доверие, например, к маме с ребёнком. Или к сотруднику торгового центра, магазина и так далее».

В группе соцсети «ВКонтакте» отряда «ЛизаАлерт» можно посмотреть все актуальные новости, либо сообщить организаторам о своём желании стать добровольцем: https://vk.com/la_murmansk