Поисковые отряды уже нашли и готовят к захоронению 25 останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

Над установкой в районе Долины Славы мемориала, посвященного подвигу защитников Заполярья, Константин Добровольский и другие поисковики-активисты трудятся уже почти месяц. До этого они кропотливо и бережно восстанавливали найденную в земле скульптуру. Завершить работы добровольцы планирую ко Дню военно-морского флота.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Это в точку. Памятник, мы его так и хотим назвать «Доблестным защитникам Кольского Заполярья». Не только тем, которые погибли, но и тем, кто остались живы».

В регионе на сегодняшний день действуют 22 зарегистрированных поисковых отряда – в их составе люди, искренне желающих найти, опознать и захоронить каждого солдата, отдавшего жизнь за Кольское Заполярье. В этом сезоне активисты обнаружили 25 останков бойцов.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Поисковики, я всегда это говорил, это совесть нашей эпохи. У людей совесть есть: за свой счёт, за своё время – они идут, копают, ищут. Помимо того, что нужно найти, нужно ещё в душе с ним постоянно ходить. Если нашёл медальон, думать, а где его родственники, сообщить, что он не пропал, не забыт, он будет с почестями похоронен в Долине Славы».

Каждый год на 258-й высоте поисковики находят останки павших героев,

которые нашли могилу под карликовыми березами, мягким мхом и острыми скальными породами. Общественники уверены, рано или поздно каждого бойца удастся поднять и с почестями захоронить, главное, не отступать от намеченной цели.

В идентификации красноармейцев очень мешают так называемые «чёрные» поисковики, подчеркивают общественники. Расхитители забирают для частных коллекций или перепродажи вещи бойцов, часто именные или с гравировками и надписями, которые могли бы помочь установить личности погибших. Но людей, свято почитающих подвиг, всё же больше. В нашем регионе уже не впервые оказывается представитель брянского отделения поисковиков.

Владимир Дикопольцев, активист поискового движения «Россия» брянского отделения «Отечество»: «С ребятами и на Кавказе были, и под Карачево ездил, восстанавливали партизанские землянки. Кто приходит, тот работает». Что касается Заполярья, то направлений для ведения поиска ещё много, поясняют активисты - 314-я высота, районы Западной Лицы, территории базирования небольших лыжных бригад у озера Дракон и десантных войск за Заозерском.