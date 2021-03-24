Пока городские власти «дремали», специалисты «Мурманскводоканала» восстановили водоснабжение в детском саде №157

В конце февраля здесь возникли проблемы. За помощью заведующая обратилась к ресурсоснабжающей организации. Сейчас прорыв трубы удалось устранить.

В конце февраля в детском саду №157 на улице Морской в Мурманске пропала вода. Детей срочно пришлось переводить в садики, расположенные поблизости. Следовательно, уплотнять группы. Это обстоятельство взволновало родителей, они начали обращаться к депутату Мурманской областной Думы Игорю Найдёнову за помощью.

Игорь Найдёнов, депутат Мурманской областной Думы: «Ремонтные работы кто-то там делал, они как-то там задерживаются. Картинку они мне чётко пояснить не смогли. Но возмущены были тем, что детишек перевели в другие детские садики и там началось уплотнение».

А в это время заведующая детского сада с гарантийным письмом обратилась в «Мурманскводоканал».

Максим Широков, заместитель главного инженера, начальник ПТО ГОУП «Мурманскводоканал»: «Нашими специалистами были предприняты попытки разморозить трубопровод. К сожалению, к положительным результатам данные работы не привели. Проложили временный трубопровод, чтобы запитать детский садик. Но, к сожалению, в связи с низкими температурами временная сеть также замёрзла. В настоящий момент руководителями предприятия принято решение помочь детскому садику, так как объект социально значимый».

Осложнялась ситуация и тем, что аварийные сети на балансе «Мурманскводоканала» не стоят. Фактически, они находятся в зоне ответственности комитета по образованию города Мурманска. Но чиновники проблему пустили на самотёк. Не заключили необходимый в таких случаях контракт на обслуживание и ремонт сетей. Но «Мурманскводоканал» всё равно решил помочь. А чуть позже произошли аварии уже на сетях водоканала, но в других районах города. Там предприятие должен работать в первую очередь. Технику и рабочих пришлось перенаправить. В результате - работы затянулись.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Они могли также нанять любого подрядчика, который сам бы им всё сделал, размораживал эти трубы. Другое дело, что мы, конечно, идём на встречу. Это наша специфика. Мы понимаем, как это делать. Но когда у нас другие аварийные ситуации, конечно, мы снимаем людей и переезжаем на свои аварийные объекты. Не было такого, чтобы кто-то мне позвонил и сказал: «Андраник Владимирович, ну, очень важно, это детский сад». Начальник управления образования, к примеру, может, кто-то из замов главы администрации. Такого не было».

После устранения неполадок на своих объектах специалисты водоканала снова продолжили оказывать практически шефскую помощь детскому саду. За неделю удалось полностью поменять трубы до места врезки в сети «Мурманскводоканала». А 24 марта в садике снова появилась вода. Но и это не конец. Сначала воду необходимо проверить на качество. Эту обязанность также взял на себя ресурсопоставщик.

Ирина Смельчакова, начальник центральной производственной аналитической лаборатории ГОУП «Мурманскводоканал»: «Сегодня была привезена проба воды из садика №157 на ул.Морской, 13. Водоканал производил там ремонтную работу. И, как того требуют правила эксплуатации, были отобраны пробы на химбаканализ. Сейчас будет произведён посев, чтобы убедиться в безопасности воды. Завтра будет снят результат и по ходу анализа уже будет понятно: вода чистая или требуется какая-то коррекция».

Если с водой всё в порядке, то садик к работе сможет приступить, дети вернутся в привычные группы. Ну, а мы постараемся понять, почему же успешно подготовленный к зиме, по словам городских властей, детский сад выпал из жизни практически на месяц.

Подробности будут уже на следующей неделе в нашем специальном репортаже.