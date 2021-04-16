Пока мужья служат, а как живут их семьи?

О проблемах медицины и сферы ЖКХ говорили вчера с женами военнослужащих закрытых территорий Мурманской области Сергей Дубовой и Татьяна Кусайко.

Пока мужья охраняют границы Родины, их супруги воспитывают детей, и хотят делать это в комфортных условиях. Такой вывод можно сделать, исходя из вопросов, которые представительницы женсовета Александровска задавали на встрече с членом Совфеда Татьяной Кусайко и председателем облдумы Сергеем Дубовым.

Конечно, в присутствии Татьяны Кусайко участники встречи не могли обойти стороной темы медицины большого ЗАТО. Здесь остро ощущается кадровый голод. Впрочем, пояснила кандидат в депутаты Госдумы, это типично практически для всех городов региона. Она подчеркнула, что уже заметны результаты федеральных программ «Земские врач, фельдшер, медсестра». Кроме того, с этого года стало доступно целевое обучение для александровских выпускников, направления на которые можно получить от федерального медико-биологического агентства. Представителей медсанчасти Татьяна Кусайко отдельно поблагодарила за оперативное и качественное оказание помощи ковид-больным и работу в области вакцинации.

Татьяна Кусайко, кандидат в Госдуму от Мурманской области: «Очень порадовало желание северян участвовать в вакцинации. Здесь важно больше информировать население о том, как это необходимо. Если есть сомневающиеся, как раз благодаря такой работе, я думаю, они скажут «да».

Вскоре в Александровске появится и спортивный врач, работу в этом направлении начали давно, теперь выделена ставка. Юным спортсменам не придётся для осмотров покидать пределы ЗАТО. А в июне на судоремонтном заводе «Нерпа» высадится онкопатруль, призванный на ранних стадиях выявить возможные патологии.

Женсоветы гарнизонов в жизни закрытых городов играют немаловажную роль, оттого встречи с представителями власти и специалистами в области медицины – это проявление активной гражданской позиции, проявление неравнодушия к проблемам ЗАТО.

Дарья Куликова, председатель организации «Женсовет», г. Гаджиево: «У нас сейчас много направлений в женсовете. Если раньше это была какая-то узкая, одномоментная встреча мужей из похода, то теперь направление деятельности огромное, оно постоянно расширяется. Кроме пожилых людей мы и на комиссии по делам несовершеннолетних присутствуем, мы тесно сотрудничаем с центром занятости, они дают нам информацию по вакансиям».

Евгения Друзьяк, председатель организации «Женсовет» Кольской флотилии, г. Полярный: «Мы надеемся, что нас, жен военных, услышали и надеемся, что наши проблемы будут решены».

И представитель облдумы, и член Совета Федерации пообещали лично контролировать ход решения озвученных проблем и встретиться с супругами военнослужащих ещё не раз.