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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.19 19:30

Пока мы едины - все проблемы решим

Пришло время подводить итоги уходящего года. А он для сотрудников Центра социального обслуживания ЗАТО Александровск, Видяево и Заозёрск был весьма насыщен. Об итогах и  перспективах на будущий год сотрудники центра поделились с коллегами за круглым столом.

В Александровске работают два больших центра для оказания помощи населению. Один из них оказывает адресную поддержку, другой – работает непосредственно с теми, кто волею судьбы оказался в трудной жизненной ситуации.

«С каждым годом партнёров у нас становится всё больше, - констатирует Виктория Неплюева, директор полярнинского Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск. – В маленьких кабинетах нашего здания мы уже не помещаемся. Мы хотим, чтобы каждый смог сегодня высказаться, услышать что-то интересное, задать интересующий вопрос, озвучить проблему, которая будет решена в ближайшее время».

Отчёты о проведённых мероприятиях и полезную информацию для граждан сотрудники учреждений публикуют в собственном печатном издании «Социальный вестник». Один из его активных корреспондентов - специалист по социальной работе Юлия Ушакова. За круглым столом девушка представила стратегию развития общественной деятельности: «Регистрируешь мероприятие, где оно проводится, проводишь открытую презентацию,  - рассказывает Юлия Ушакова, специалист по социальной работе Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск. - После круглого стола я буду прикреплять фотографии, а в конце декабря будут подведены итоги по всем регионам России».

Специалисты рассказали и о других своих победах. Из пяти разработанных Центром грантовых проектов, в этом году два получили поддержку – «Школа грамотного родителя» и «Проект Z: Мы выбираем жизнь». Сейчас в учреждении стартовали новогодние акции. Сотрудники вместе с подопечными занимаются созданием игрушек, декораций и подарков. И поздравляют коллег с наступающим Новым годом.

«Я от всей души поздравляю партнёров, волонтёров с этим прекрасным праздником, - говорит Виктория Неплюева, директор полярнинского Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск. - Пусть все мечты сбываются, пусть в семьях все будут здоровы, настроение будет отличное и все планы и мечты сбываются! Предлагаю дальше сотрудничать вместе, чтобы и дальше оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Пока мы едины - все проблемы мы решим».

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