Пока мы помним - подвиг героев будет жить!

Сегодня координатор регионального движения «Бессмертный полк» Михаил Белошеев торжественно поблагодарил членов клуба «Дети военного Мурмана» за активное участие в сборе средств на создание памятника.

Средства на создание памятника воинам Полярной дивизии в Мурманске собирали всем миром, одними из первых на клич о помощи откликнулись именно участники общественной организации «Дети военного Мурмана».

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Второго октября 2020 года мы с вами открыли народный памятник войнам Полярной дивизии. Именно народный, потому что в создании народного памятника мы использовали философию - категорически не использовать административный ресурс, финансовые средства, которые поступали, шли от сердец, от души наших мурманчан и жителей Мурманской области».

В этом году отмечают 80 лет со дня формирования Полярной дивизии. Для многих мурманчан этот день знаковый. Именно поэтому за праздничным столом члены организации обсудили с Михаилом Белошеевым предложение увековечить память солдат и официально отмечать этот день каждый год.

Юрий Ликатов, председатель клуба «Дети военного Мурмана»: «Мы поддерживаем эту инициативу одни из первых. Надо 5 сентября ежегодно отмечать этот праздник».

Напомним, сбор средств на мемориал организовали в декабре 2018 года. Северяне пожертвовали на памятник более 882 тысяч рублей. Скульптуре в память о воинах «Полярной дивизии», установленной в Мурманске, уже дали ласковое прозвище «Наши солдатики».