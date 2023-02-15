В Мурманске в сквере около театра Северного флота сегодня прошло торжественное мероприятие, посвящённое памяти воинов-интернационалистов, которые воевали на территории Демократической Республики Афганистан в 1979-1989 годах.

34 года прошло с тех пор, как Советский Союз вывел войска из Афганистана. Наш контингент понёс в этом конфликте сильнейшие со времён Великой Отечественной войны потери. Именно таким солдатам и установлен памятник недалеко от Мурманского театра Северного флота, у которого ежегодно собираются ветераны боевых действий и северяне.

Сергей Дубовой, председатель областной Думы: «4Мы сегодня соболезнования приносим, скорбим о тех ребятах, которые погибли в этих конфликтах. Они мужественно, стойко выполнили свой воинский долг и пали, сложили свои головы в тех тяжёлых боях, которые проходили и в Афганистане, и других горячих точках нашей страны, и за рубежом. Мы скорбим о них. И я думаю, что память о тех ребятах, которые пали на полях сражений, мы будем хранить до конца своей жизни».

Воинов, отдавших жизнь, почтили минутой молчания и возложили к подножию мемориала цветы.

Ветеранов-афганцев и других участников боевых действий поблагодарили за выполнение боевого долга, а также за то, что они выступают активистами в вопросах патриотического воспитания нынешней молодёжи.

Андрей Лебедев, заместитель председателя Мурманского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана: «Ребята, мурманчане, не забывайте. Тем более, сейчас такая обстановка. Мы должны гордиться нашей страной, нашим любимым, самым большим в мире городом Мурманском».

В торжественном мероприятии приняли участие и представители молодёжных организаций.

Алина Молчановская: «Я считаю, что это очень хорошо, что школьников всё-таки выводят на такие мероприятия. Пока мы помним – они живут. Очень важно такие события помнить».

Ветераны Афганистана организовали в Мурманске музей, в который водят экскурсии и рассказывают о Великой Отечественной войне и конфликте на Ближнем Востоке. Сейчас, к слову, решается вопрос о выделении ветеранской организации субсидии на дальнейшее развитие.