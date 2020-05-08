Пока мы вместе и поддерживаем друг друга, никакой карантин не страшен

Уже почти два месяца региональное волонтёрское движение активно помогает людям, попавшим в сложную ситуацию. В ЗАТО Александровск добровольцы объединились в единый штаб «Мы вместе!».

Специалист Центра культуры «Север» в Полярном Анна Жабко к волонтёрскому движению присоединилась со всей ответственностью: пока деятельность организации приостановлена, работники сферы осваивают азы других профессий:

Анна Жабко, волонтёр культуры ЗАТО Александровск: «Я рада, что в эту трудную ситуацию могу помочь людям пожилого возраста, что я могу оказать им непосильную помощь».

Не по своей воле пожилые люди стали буквально заложниками в своих квартирах - пенсионеры находятся в группе риска, вероятность заболевания коронавирусной инфекцией у них больше. Все мы, так или иначе, для своих родных, друзей, соседей стали волонтёрами-пощниками. Наступило время, когда проявляются самые лучшие человеческие качества.

Анна Жабко, волонтёр культуры ЗАТО Александровск: «Проект «Мы вместе» и волонтёры культуры готовы прийти на помощь. Звоните на «горячую линию». Но помните, оставайтесь дома!».

На днях завершились раздачи бесплатных продуктовых пакетов для категории граждан «Дети войны».

Ольга Компаниец, руководитель волонтёрского штаба ЗАТО Александровск: «Данные наборы будем раздавать нашим детям войны. Предварительно мы их обзвонили, уточнили, что примерно нужно, уточнили, нуждаются ли они в этих наборах. Исходя из этого были собраны одинаковые наборы, в которых есть все необходимое».

Большому ЗАТО досталось 88 таких наборов. Участие в акциях принимают и представители власти, депутаты, известные в регионе люди. Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск, тоже отложил на несколько часов свои дела. Вначале трудового дня он прошёл инструктаж и получил персональные средства защиты, а также именной бэйдж волонтёра.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Мне кажется, что сегодня наступило то время, когда нужно быть всем заодно и действовать сообща. Я считаю, что мой человеческий, мужской, офицерский долг – помочь тем, кто сейчас вынужден находиться дома по состоянию здоровья или возрасту. У меня у самого пожилая мама, которая проживает в Севастополе, я очень надеюсь, что рядом с ней найдутся добрые, душевные люди, которые сделают то же самое для неё».

Приняв заявки, Семён Кауров отправился в магазин со списком необходимых продуктов и в аптеку за лекарствами. Далее – по указанным в заявках адресам. На этот ра, в помощи нуждались жители Полярного. Такой опыт, уверен глава, должен получить каждый человек. Пока мы вместе и поддерживаем друг друга, никакой карантин не страшен.