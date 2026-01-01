Пока мы встречаем Новый год, учёные изучают глубокое прошлое: москвичка собрала сотни игрушечных лошадок, а археологи обнаружили самые ранние свидетельства разведения огня человеком

Искусство создания сари из Тангайла включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это поможет бангладешским ткачам сохранить традиционное ремесло.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Жительница Йемена добровольно помогает фермерам в деревнях, оказывая ветеринарную помощь животным. Для сельских жителей это очень важно, поскольку им сложно получить услуги ветеринаров.

Доисторические существа, называемые мозазаврами, возможно, охотились не только в море, но и в реках США. Недавно обнаруженный окаменелый зуб демонстрирует признаки жизни этих хищников в пресной воде, а не только в солёной.

Археологи утверждают, что обнаружили самые ранние известные свидетельства разведения огня человеком. Им примерно 400000 лет. Открытие намекает на то, что на территории современной восточной Англии огонь начали разводить целенаправленно гораздо раньше, чем предполагалось.

Расположенный в горах северо-западной Грузии, Ушгули славится своими впечатляющими средневековыми каменными башнями. Когда-то их построили сваны для защиты от захватчиков. Сегодня многие находятся в запустении.

Древнеримские фрески Помпеев, разрушенные и веками лежавшие под землёй, обретают вторую жизнь благодаря новаторской роботизированной системе. Её разработали для помощи археологам в одной из самых кропотливых задач – сборке фрагментов артефактов.

Народное искусство Донгхо было важной частью культуры Вьетнама на протяжении веков. Но ремесленников, способных его создавать, всё меньше. Этот вид искусства получил своё название от деревни, где семья художников-ремесленников пытается сохранить традицию.

Искусство создания сари из Тангайла включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это поможет бангладешским ткачам сохранить традиционное ремесло.

Древний пакистанский инструмент борендо теряет популярность среди молодых исполнителей. Но именно он отражает красоту и душу сельских районов страны. Теперь же его могут включить в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Комитет ЮНЕСКО пополнил список Всемирного наследия. В него вошли традиция кукольного театра Брюсселя, итальянская кухня и египетское блюдо кошари.

В Боснии живёт современный викинг. Хотя он не скандинав, но ему по душе свободная жизнь – так же, как и средневековым воинам-мореплавателям.

Москвичка Елена Кармацкая собрала сотни игрушечных лошадок. В её коллекции есть и антикварные экземпляры. Некоторые игрушки созданы в России, а некоторые – в других европейских странах.