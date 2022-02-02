Пока не надоели! Новогоднее убранство Мурманска северянам и гостям нравится

В этом году Мурманск как никогда радовал горожан яркими украшениями, переливающимися гирляндами и новогодними инсталляциями. Но вот на дворе начало февраля, полярная ночь подошла к концу и разноцветные фигуры перестали вызывать такой же восторг, как это было ранее.

Сегодня журналисты «Арктик-ТВ» решили выйти на главную площадь столицы Заполярья, чтобы узнать у северян, когда же, по их мнению, следует убирать нарядную ёлку и другие праздничные декорации.

- Не знаю. Может быть, когда световой день увеличится настолько, что не будет заметно, как сейчас. Сложно сказать, наверное, оно надоедает через недели две-три. Общим голосованием надо решать.

- Я считаю, что уже в феврале. До середины февраля нужно убирать. Праздника не чувствуется.

- Пускай стоят, чем дольше, тем лучше. Пускай стоят.

- Я не знаю, когда их убирать, но такая красота пускай дольше стоит. Это очень красиво, в этом году замечательно было сделано.

- Наверное, где-то в середине февраля. Пока не надоели.

- Как всегда, до 8 марта, чем дольше - тем лучше.

- Очень красиво! В Москве тоже есть, но сейчас, когда мы шли, увидел и очень удивился тому, что очень красиво сделано.

- Нам очень понравилось. Мы вчера только приехали в город, как раз это было вечером, когда иллюминация, понравились замечательные растяжки, которые имитируют северное сияние. Очень красиво.