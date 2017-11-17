Пока нет туристов, набережную около арктического пирса облюбовали рыбаки

Для развития морского круизного туризма в Мурманске сделано много, но с 2015 года поток пассажирских круизных судов в наш порт упал в два раза. Чего, несмотря на принятые меры, не хватает городу-герою, чтобы стать популярным направлением у зарубежных гостей? Ответ на этот вопрос пытались найти участники конференции по арктическому туризму, которая входит в программу последнего дня работы деловой недели.

72 часа - ровно столько даётся иностранным туристам, прибывшим в порт Мурманск, чтобы познакомится с достопримечательностями города и не утруждать себя процедурой получения визы. Но это не единственные шаги навстречу гостям, на которые пошли региональные власти, чтобы туристы круизных лайнеров вообще смогли оказаться в нашем порту. В 2015 году, например, завершилась реконструкцию пирса дальних линий, а годом позже открыли обновленное здание морского вокзала. Вот только красивые белые лайнеры после небольшого всплеска интереса со стороны иностранцев стали реже швартоваться в городе-герое. Но участники профильного форума, который включён в план мероприятий деловой недели, считают, у этого направления есть скрытый потенциал.

- Иностранные туристы получили 72-часовой безвизовый статус для того, чтобы пассажиры круизных судов могли здесь находиться трое суток, - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, - но нужно понимать, что с этим временем будут делать гости у нас, как самим организовывать такие круизы? У нас в этом направлении недостаточно опыта. А вот такие конференции как раз и предназначены для того, чтобы коллеги, которые этим занимаются, смогли нам рассказать и показать, как это должно быть организованно.

Единенный город в России, который успешно занимается круизным туризмом - это Петербург. Может ли Мурманск конкурировать с Северной столицей, по мнению экспертов, вполне способен. В этом случае просто необходимо делать акцент на местный колорит и конечно делать самый большой за Полярным кругом город более привлекательным для иностранцев. Но не стоит забывать, что областной центр может стать только началом увлекательного путешествия для пассажиров лайнеров. Отведённое время позволяет организовать посещение уже популярной Териберки, Хибин. Такая концентрированная экспедиция впечатлит даже бывалого туриста.

-Такие словосочетания, как «самый большой город за Полярным кругом» или «северное сияние», или город-герой, это уже достаточно, чтобы собраться в дорогу и посмотреть, как это устроено и работает, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - У Мурманска огромные перспективы в туристическом плане, этот вопрос даже не обсуждается.

Во время конференции администрация муниципалитета подписала меморандум о сотрудничестве с региональным Министерством развития промышленности и предпринимательства. Но чтобы увидеть результат этого взаимодействия придётся ещё подождать. К слову, пока морские лайнеры заходят в Мурманск только в летнее время, круизной сезон ограничен, хотя, как известно, порт может принимать суда без помощи ледоколов круглогодично, чего не скажешь о том же Санкт-Петербурге.

А отремонтированную набережную рядом с пирсом дальних линий полюби местные рыбаки, смело закидывающие удочки через железное ограждение.