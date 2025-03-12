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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.25 19:30

Пока взрослые кричат, что молодёжь совсем перестала читать, дети доказывают обратное

В международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» ежегодно участвуют тысячи молодых любителей прозы. И Мурманская область не остаётся в стороне.

Данил Карпман мечтает попасть в детский лагерь «Артек», проездка в который - главный приз для победителей регионального этапа. Пока молодой чтец победил в муниципальном туре, а значит, до исполнения мечты у него остался последний рывок. Юный мурманчанин уверен, что такие конкурсы помогают детям не только развивать свой литературный вкус, но и придают им уверенность.

Данил Карпман, ученик Мурманского академического лицея, победитель муниципального этапа международного конкурса юных чтецов «Живая классика»: «Если у человека есть талант, то его надо по полной использовать. И люди, у которых есть талант, как раз пользуются возможностью. Я считаю себя талантливым».

Победу в городском этапе Данилу принесло произведение Константина Мелихана «Заслуженная оценка», которое он выбрал для чтения вместе с куратором. По словам наставника учителя по русскому языку и литературе Алины Гавриловой, Даня открытый и ответственный ребёнок, который всегда добивается поставленных целей.

Алина Гаврилова, заместитель директора и учитель русского языка и литературы Мурманского академического лицея, куратор Данила Карпмана: «Так обстоятельства сложились, что сначала я была на больничном, потом, накануне школьного этапа, он заболел. И подготовка у него больше была самостоятельной. Перед муниципальным этапом в большей степени готовились, отрабатывали и отчитывали. Ставили, где нужно, ударения, места сложные обыгрывали».

Немного не хватило до победы ещё одному участнику конкурса - Матвею Железняку. Он очень любит читать книги, разыгрывать по ним сцены. Матвей мечтает вырасти большим артистом, например, как его любимый актёр Бред Питт. А пока он делает первые шаги в этом направлении. По итогу муниципального этапа жюри наградило его специальным дипломом «За артистизм».

Матвей Железняк, ученик школы №56 Мурманска, участник международного конкурса юных чтецов «Живая классика»: «Живая классика» - посыл всего, чтобы молодёжь читала не только современные произведения, короче, чтобы она читала! Там же есть категория «современные произведения». Почему это привлекает молодежь? Потому что у нас и в Мурманске, и в стране есть очень много таких же людей, как я, которые хотят стать актёрами, просто хотят в этом поучаствовать. Им нравится читать стихотворения на публику. Справился, не справился – это решило жюри, а оно решило, что я не справился. Ну, ничего. Попробуем в следующем году».

Всего в муниципальном этапе конкурса в этом году приняли участие 40 детей из 17 общеобразовательных учреждений города. И из них победу одержали трое.

Татьяна Кудымова, куратор муниципального этапа международного конкурса юных чтецов «Живая классика»: «Безусловно, все дети талантливые. Все показали себя на высшем уровне. Пришлось многих участников специальными дипломами наградить».

3 апреля начнётся региональный этап «Живой классики». Его проведут в областной научной библиотеке. И по его итогу будут выбраны лучшие чтецы, которые отправятся представлять наш север на следующем этапе.

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