День за днём с «Арктик-ТВ»16.10.17 19:30
Покатушки по «ленинградке» закончились стрельбой
Сотрудникам полиции пришлось преследовать иномарку, которая на бешеной скорости неслась по трассе. Водитель не подчинялся требованию полицейских остановиться.
Стражам порядка на дорогах пришлось применить оружие. Они сделали несколько выстрелов по корпусу и колесам автомобиля, но «Митцубиси» продолжил движение. На 86-км дороги к Серебрянской ГЭС водитель иномарки не справился с управлением, машина вылетела в кювет. Оказалось, что машину он угнал из автосалона, в котором работал. Преступление 35-летний ранее судимый мужчина объяснил желанием покататься.
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