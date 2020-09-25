Показать музыку – надо ещё уметь! Мурманская областная филармония готовится к запуску виртуального концертного зала

Монтаж нового оборудования уже завершён, специалисты настраивают его для прямых включений. За кулисами филармонии побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ, чтобы посмотреть, как все это будет работать.

Мониторы и пульт управления – это и есть оборудование, необходимое для трансляции виртуальных концертов из филармонии. Конечно, всё это оборудование бесполезно без камер, которых в зале четыре - для съёмок с разных ракурсов. Видеоаппаратурой управляют дистанционно. Пока техника проходит обкатку, специалисты занимаются её тонкой настройкой.

Василий Яковлев, режиссёр прямой трансляции виртуального концертного зала Мурманской филармонии: «Возможности очень большие. Все камеры настраиваются, всё делается удаленно и оперативно. В момент трансляции можно любой ракурс настроить, любой баланс белого, навестись объектив на любого музыканта или солиста и показать».

Василий Яковлев, опытный видеомонтажер на региональном телевидении. Но для работы с таким оборудованием он изучил опыт работы виртуального зала одной из центральных филармоний.

Василий Яковлев, режиссёр прямой трансляции виртуального концертного зала Мурманской филармонии: «Мне посчастливилось побывать в Санкт-Петербуржской филармонии, где я посмотрел, как там работают. В принципе, телевизионные технологии, но всё равно, показать музыку – это надо ещё уметь».

Монтаж новой техники длился около месяца. Как нам рассказали сотрудники, 10 километров кабеля проложили дополнительно через весь зал, но сделали это максимально незаметно, чтобы не испортить внешний вид концертного помещения. Стоимость аппаратуры 10 миллионов рублей, выделили средства из областного бюджета в рамках нацпроекта «Культура».

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «Сейчас это очень важно, так как в период пандемии развиваются виртуальные концертные залы. И я считаю, что это замечательная тема, которая идёт по нацпроекту. Особенно это важно для отдаленных посёлков и малых городов, для тех людей, которые не имеют возможности посещать вживую».

Прямые трансляции из нашей филармонии будут доступны зрителям филиалов виртуальных залов в других городах области. При этом, все желающие смогут посмотреть прямые эфиры за символическую плату, а некоторые категории граждан и вовсе бесплатно.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «У нас около 200 абонементов, которые мы раздаём через соцзащиту, ветеранские организации для таких людей. А часть мы даём возможность покупать. За 50 рублей билет. Мы предоставляем человеку выбор - пойдёт он или не пойдёт. И лишать его этого нельзя».

Первый виртуальный концерт планируется провести уже в октябре с местными музыкантами. А когда снимут ограничения, то будут трансляции концертов известных приезжих артистов. Также благодаря новому оборудованию филармония будет создавать качественный архив выступлений.